Hugo Klynstra uit Hummelo mag zich voortaan prins noemen

Volledig scherm Hugo Klynstra, gefotografeerd in 2012. © Andre Evers Klynstra mag, aldus de Raad van State, voortaan de achternaam van zijn biologische vader voeren: prins de Bourbon de Parme. De naamwijziging moet nog wel via een koninklijk besluit worden geformaliseerd, maar houdt niet in dat Hugo nu ook lid wordt van het Koninklijk Huis De Bourbon Parme. Dat is een privéaangelegenheid van het Huis zelf.



Hugo Klynstra krijgt de titels prins en het predicaat koninklijke hoogheid. Prins Carlos kan niet meer tegen de uitspraak - die hier te lezen is - in beroep gaan. De prins en zijn zoon waren vanmorgen niet aanwezig bij de Raad van State in Den Haag. Ze hebben nog niet officieel gereageerd.



De uitspraak houdt, behalve de verworven titels, in dat de toekomstige nakomelingen van Hugo Klynsma, ook van adel zullen zijn. ,,Uit het Nederlandse adelsrecht volgt dat wijziging van de achternaam automatisch tot gevolg heeft dat adeldom overgaat'', aldus de Raad van State. ,,Carlos is in 1996 ingelijfd in de Nederlandse adel. Hierbij zijn de prinselijke titel en het koninklijk predicaat toegekend aan hem en zijn mannelijke nakomelingen. Daardoor geldt het Nederlandse adelsrecht en gaan de titel en het predicaat met de naamswijziging automatisch over op Klynstra.''

Kinderwens

Hugo Klynstra, zoon van Brigitte Klynstra uit Hummelo en prins Carlos (48), die in 2010 trouwde met Annemarie Gualthérie van Weezel (40), heeft in 2015 al de achternaam van zijn vader opgeëist, inclusief de daarbij behorende adellijke titulatuur. Verpleegster Brigitte Klynstra beviel op haar 38ste van Hugo. Zijn vader Carlos was op dat moment 26 jaar.

Volledig scherm Prins Carlos en prinses Annemarie. © ANP

Carlos zou niet op de hoogte zijn geweest van de kinderwens van Klynstra en werd naar verluidt totaal verrast door haar zwangerschap. Hij zou hebben aangedrongen op een abortus, maar Klynstra wilde daar niets van weten. Al kort na de geboorte van de jongen, die van zijn moeder de namen Carlos Hugo Roderik Sybren krijgt, staan beide ouders tegenover elkaar in de rechtbank. Zij wil dat gerechtelijk wordt vastgesteld, dat Carlos de vader is. En ze krijgt haar zin. Carlos heeft overigens nooit betwist dat het kind van hem is, maar de jongen niet erkend als zijn nakomeling. Bij de rechtbank is echter wel vastgelegd dat hij de biologische vader van Hugo is.



Hugo Klynstra woonde tijdens zijn jeugd bij zijn moeder in het buitengebied van Hummelo: een dorp in de gemeente Bronckhorst in de Achterhoek (Gelderland). Na de basisschool in Hummelo ging hij naar een middelbare school in Zutphen. In Hummelo, waar hij opgroeide, werd hij volgens de inwoners altijd behoorlijk door zijn moeder afgeschermd van de buitenwereld. Desondanks zou hij veel vriendjes hebben gehad, maar al die over de vloer kwamen was fotograferen ten strengste verboden.



Koninklijke familie

Volledig scherm Prins Carlos de Bourbon de Parme en zijn vrouw Annemarie. © ANP De zaak verdween, na de rechtszaak die volgde op de geboorte van de jongen, vele jaren uit de publiciteit, al doken moeder en kind nog wel sporadisch op bij gelegenheden met de koninklijke familie. De zaak werd echter een probleem voor Carlos toen zijn buitenechtelijke zoon 18 werd en de achternaam de Bourbon de Parme opeiste. De nu 21-jarige Hugo zal zich, als de Raad van State hem vandaag daadwerkelijk in het gelijk stelt, voortaan door het leven gaan met de titel Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme.



In 2016 stonden prins Carlos en zijn toen 19-jarige zoon in de rechtbank in Den Haag al tegenover elkaar. Volgens aanwezigen zouden vader en zoon tijdens de besloten zitting geen woord met elkaar hebben gewisseld. Carlos werd nadien vele malen in het ongelijk gesteld: zowel de minister van Justitie als de rechtbank oordeelde bij herhaling dat zijn buitenechtelijke zoon zijn naam, De Bourbon de Parme, gewoon mag dragen. Met een gang naar de Raad van State wil Carlos dat andermaal voorkomen: de allerlaatste mogelijk om dat voor elkaar te krijgen.

Lucratief

Waarom prins Carlos zo'n juridische strijd voert? Dat heeft vooral te maken met titels, familietradities en eer. Want Carlos mag in Nederland dan vooral bekend zijn als kind van prinses Irene, zijn titels erfde hij van zijn vader: Carlos Hugo die jarenlang dacht dat hij koning van Spanje kon worden. Carlos Hugo werd geen koning van Spanje en moest het na zijn mislukte huwelijk met prinses Irene doen met de titels : hoofd van het huis Bourbon de Parme en daarmee hertog van Parma en Piacenza. Het gaat in dit geval alleen om titels. Prins Carlos hertog van een hertogdom dat anno 2018 helemaal niet meer bestaat.

Desondanks wil hij de verworven titels beschermen en voorkomen dat zijn zoon ze ook mag dragen. Koningshuiskenner Reinildis van Ditzhuyzen vertelde recent waarom: ,,In Nederland zijn we minder onder de indruk van titels, maar vrijwel overal in Europa zijn mensen nog gék op adel. Een prins of een hertog, ook al is het er eentje zonder grond of macht, hebben ze daar graag in aanbevelingscomités en dergelijke. En daar willen ze dus ook voor betalen. Het is een lege huls - maar wel een lucratieve.''