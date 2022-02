Hugo Metsers ‘geschrokken’ van verhalen over machtsmisbruik op zijn acteursopleiding

Metsers laat vandaag in een reactie aan het ANP weten dat hij is geschrokken van de berichtgeving. ,,Het gaat mij aan het hart en ik neem het zeer serieus dat er oud-studenten zijn die onprettige gevoelens hebben overgehouden aan mijn lessen. Dat is nooit mijn bedoeling geweest en ik leef met hen mee. Ik respecteer ieders beleving en had gewild dat ik het destijds beter had meegekregen. Dat reken ik mezelf aan.”



De acteur, die onder meer te zien was als Marcus Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden, is naar eigen zeggen bezig met aanpassingen aan de opleiding. ,,Zodat alle studenten zich veilig voelen binnen de opleiding: onder andere met behulp van het bestuur, de docenten, studiecoaches en de externe vertrouwenspersoon.”



Hoewel Metsers zich niet herkent in de beschuldigingen, neemt dat voor hem niet weg dat ‘de gevoelens en belevingen die beschreven worden natuurlijk wel waar kunnen zijn voor die oud-studenten’. Hij staat open om met de oud-studenten in gesprek te gaan. ,,Ik hoop daarvan te kunnen leren en groeien en de opleiding beter, veiliger en nog succesvoller te maken.”