'Huidige tour Rolling Stones mogelijk de laatste’

,,Ik heb gewoon nog geen tijd gehad om er goed over na te denken”, antwoordt de 74-jarige rocker op de vraag of dit de afscheidstournee is. ,,Misschien weet je het ook nooit zeker. Het zou de laatste kunnen zijn, ik weet het niet.” Het besluit om deze toer te doen kwam direct na de vorige tournee in 2015 tot stand. Het besluitvormingsproces was simpel, vertelt Richards. ,,We zeiden tegen elkaar: 'laten we er nog een doen - waar zullen we heen?' Soms kan een beslissing zo hapsnap worden genomen.” Lees door onder de foto.

Stationwagen

Keith Richards was in 1962 een van de oprichters van de Rolling Stones. Sindsdien is de band uitgegroeid tot een van de grootste en bekendste bands uit de muziekgeschiedenis. Richards is behalve gitarist ook schrijver van verschillende hits van de Stones.



De band maakte in 1964 voor het eerst een tour door de VS. ,,Het verschil is dat we toen rondreden in een stationwagen", zegt Richards. ,,Amerika was heel anders halverwege de jaren '60. Om eerlijk te zijn kan ik niet geloven dat ik dit al zo lang doe. Ik heb dit land zien opgroeien. Doordat ik ouder ben dan de meeste Amerikanen, ken ik het land beter dan zij.”