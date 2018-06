'Huilbaby's en lekkende melktieten? Uiteindelijk komt het goed'

update Legendari­sche meiden­groep Dolly Dots maakt doorstart in afgeslank­te vorm

8:31 De legendarische Nederlandse meidengroep Dolly Dots maakt een doorstart in afgeslankte vorm. Twee zangeressen van de officieel in 1988 gestopte groep - Esther Oosterbeek (58) en Anita Heilker (59) - gaan verder als duo onder een nieuwe naam: Just A Little Bit More.