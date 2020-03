Huilbuien en vechtpartijen: MTV deelt eerste trailer Ex On The Beach

In de trailer die MTV vandaag lanceerde, laten de nieuwe vrijgezellen zich van hun beste kant zien. Waar de een wordt vastgelegd met een kroon op haar hoofd, showt de ander zijn afgetrainde lichaam. En, zoals in de lijn der verwachting ligt, gebeuren er weer genoeg spraakmakende dingen. Scheldpartijen, vechtbuien, ongewilde exen én vuurwerk in de slaapkamers: MTV heeft genoeg beeldmateriaal om fans te kunnen voorzien van een nieuw seizoen.



In Ex On The Beach reizen acht vrijgezellen af naar Thailand. Ze belanden met elkaar in een villa, die van werkelijk alle gemakken is voorzien. De singles leren elkaar in de luxe woning steeds beter kennen en sprake van een vonk is er vaak ook. Maar net als de kandidaten denken een band op te kunnen bouwen met elkaar, spoelt er een ex aan op het strand die weleens voor veel onrust zou kunnen zorgen.



Het zesde seizoen van Ex on the Beach: Double Dutch wordt vanaf zondag 5 april wekelijks om 21.30 uur uitgezonden op MTV.