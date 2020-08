Huis Nikkie de Jager overvallen door meerdere gewapende personen

Het is onduidelijk of Nikkie en haar verloofde Dylan Drossaers aanwezig waren tijdens de overval en dus of een van hen gewond raakte.



De daders vluchtten in een beige personenauto richting de snelweg A50, aldus de politie, die getuigen oproept zich te melden. De eerste getuigen worden al gehoord en ter plaatse vindt sporenonderzoek plaats.



De politie stuurde na de overal een melding via Burgernet, waarin werd gesproken van verdachten met een getinte huidskleur, die hoodies dragen. Wie iets ziet, wordt opgeroepen niet zelf actie te ondernemen, maar het alarmnummer te bellen.



Nikkie kocht haar landhuis met jacuzzi, stoomcabine en sauna in de zomer van 2017, naar verluidt voor 645.000 euro terwijl de vraagprijs bijna een miljoen euro was. De woning is zo groot, dat Nikkie en Dylan soms walkietalkies gebruiken om te communiceren.