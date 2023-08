Huis vol-familie de Kraantjes runnen nu camping in Luxemburg: ‘Onderschat hoe het zou gaan’

Kijkers spotten foutje in slotafleve­ring van serie Dertigers

Oplettende kijkers hebben een foutje gespot in de slotaflevering van de hitserie Dertigers. Als Saar het vliegtuig pakt naar New York, stapt ze in een vliegtuig van Transavia. Die maatschappij vliegt op vele bestemmingen, maar New York hoort daar niet bij.