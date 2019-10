Huis waar Tolkien The Hobbit en The Lord of the Rings schreef te koop

In het Engelse Oxford staat het huis te koop waar schrijver J.J.R. Tolkien van 1930 tot 1947 met zijn gezin woonde. Tolkien zou er zowel The Hobbit , dat in 1937 uitkwam, als het begin van de Lord of the Rings -trilogie geschreven hebben. Fantasyfans met een dikke bankrekening kunnen het huis voor 4,5 miljoen Britse pond (zo'n 5,2 miljoen euro) in handen krijgen.

Wie maar geen genoeg kan krijgen van de avonturen van Frodo, Bilbo en Gandalf, of zich zelf wil wagen aan het schrijven van een fantasyboek, kan dat binnenkort doen in de kamer waar de vader van de moderne fantasy, J.R.R. Tolkien, zélf zijn verhalen schreef. Het zes slaapkamers tellende landhuis aan Northmoor Road in Oxford staat namelijk te koop voor 4.575.000 Britse pond, zo’n 5,2 miljoen euro.

Wie dat bedrag wil ophoesten, koopt niet alleen het huis, maar ook ,,een belangrijk stukje Oxfordse geschiedenis’’, aldus de makelaar. Het huis, dat een grote tuin heeft en in een rustige noordelijke buitenwijk van Oxford ligt, was in 2004 voor het laatst op de markt, tot het voor meer dan 1,5 miljoen pond door een anonieme koper werd gekocht.

Beschermde status

De woning werd, samen met een aantal gelijkaardige woningen in universiteitsstadje, in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd om prominente academici die aan de universiteit verbonden waren te huisvesten. Tolkien was hoogleraar Engelse Taal- en Letterkunde aan de universiteit van Oxford.

Tolkien stierf in 1973 maar zijn werk is nog altijd onverminderd populair: Amazon begint volgend jaar aan een nieuwe tv-serie op basis van de Lord of the Rings-boeken.