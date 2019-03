‘Huismussen’ Laura en Roger worden aangesproken op gedrag in Temptation Island

Vrijwel ieder stelletje gedraagt zich steeds losser nu er al een aantal dagen in beide resorts verstreken zijn. Voor Roger en Laura geldt dat echter nog niet. Het Vlaamse koppel houdt zich de afgelopen afleveringen afzijdig van de rest van het gezelschap en gaat liever niét de Temptation aan. Bij het kampvuur (het moment waarop de deelnemers beelden van hun geliefde op het andere resort te zien krijgen) stelde presentatrice Annelien Coorevits vanavond Laura dan ook de vraag: ,,Waarom doen jullie mee aan Temptation?”



Laura, die door verleider als Giorgio als ‘vies moeilijk’ werd bestempeld, gaf een eenvoudig antwoord. ,,Ook gewoon om te zien of we anders worden in een andere situatie. Ik zie nu dat dat niet zo is. Ik zie dat we onszelf blijven.” Maar de presentatrice nam geen genoegen met dit antwoord. ,,Je moet er natuurlijk een beetje van genieten. Je doet mee om uit die comfort zone te stappen, maar het lijkt erop dat zowel jij als Roger dat helemaal niet doen.” Ook daar had Laura een verklaring voor. ,,We genieten op onze eigen manier. Ik zie er niks verkeerd in.”



In het andere resort probeerde presentator Rick Brandsteder bij Roger door te dringen. ,,Denk je dat Laura niet op haar plaats zit hier?”, vroeg hij aan Roger. Ook hij ontkende in alle toonaarden. ,,Dit is gewoon hoe ik Laura ken.” Brandsteder merkte op dat het lijkt alsof Temptation Island een lijdensweg voor Laura wordt. ,,Ik hoop echt oprecht voor jullie dat jullie weg hier nog gaan vinden. En dat deze relatietest nog een aangename tijd gaat worden."