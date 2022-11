Huiszoeking bij DPG Media in België rond krantencontract

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft huiszoekingen uitgevoerd in de sector van de persdistributie, onder meer bij de Vlaamse tak van uitgever DPG Media. Er zijn vermoedens dat er verboden afspraken zijn gemaakt in de aanbestedingsprocedure voor een nieuw contract om kranten en tijdschriften te leveren.

De concurrentiewaakhond noemt de bedrijven niet bij naam, maar zegt dat er in België huiszoekingen zijn gedaan bij een onderneming die actief is in de distributie van gedrukte media en bij een persuitgever. Een woordvoerster van uitgever DPG Media bevestigt dat de Mededingingsautoriteit daar gisteren is geweest, maar geeft geen verdere informatie. Het vermoeden bestaat dat de bedrijven onder meer concurrentiegevoelige informatie hebben uitgewisseld over de distributie van kranten en tijdschriften.

Een huiszoeking is een eerste stap in een onderzoek. De BMA spreekt zich niet uit over de duur van het onderzoek. Bij het Belgische postbedrijf bpost loopt momenteel een intern onderzoek naar mogelijke wanpraktijken rond overeenkomsten voor de krantendistributie.

In Nederland is DPG Media onder meer uitgever van de landelijke kranten AD, de Volkskrant en Trouw, en regionale kranten als het Brabants Dagblad en Het Parool.

