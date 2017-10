Humberto Tan na relatiedip weer hand in hand met zijn Ineke

RTL Late Night-presentator Humberto Tan (51) en zijn levenspartner Ineke Geenen lijken na een maandenlange dip hun verstoorde relatie weer nieuw leven in te hebben geblazen. Het koppel verscheen zaterdag stevig hand in hand lopend op de besloten herdenkingsdienst voor de overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.

Humberto en Ineke poseerden uitgebreid voor het aanwezige journaille en werden na afloop van de ceremonie op straat gefilmd tijdens een gesprek met onder anderen presentatrices Dione de Graaff en Eva Jinek. Ineke en Humberto wisselden vriendelijke blikken uit, maar een zoen gaven ze elkaar niet. Wel een goedkeurend schouderklopje en instemmende knikjes. De twee praatten niet met de pers, maar ze gingen de toegestroomde journalisten zeker niet uit de weg.

De presentator gaf vorig week in zijn eigen talkshow al toe 'nog bij zijn partner te zijn'. ,,Nou ja, ik zit... Ik ben nog bij mijn partner voor de rest. En de hele wereld kijkt mee, dat is niet leuk.'' Tans relatie stond geruime onder druk nadat dit voorjaar bekend werd dat de RTL Late Night-presentator zijn gezin had verlaten. Dat zou zijn gebeurd na een kortstondige affaire met nieuwslezeres Dionne Stax.

Dionne

Stax en Tan, die eerder dit jaar herhaaldelijk samen bij haar appartement in het centrum van Amsterdam werden gefotografeerd, hebben nooit iets over hun vermeende romance gezegd. Humberto zweeg over zijn thuissituatie sinds weekblad Privé in maart meldde dat hij weg zou zijn bij zijn gezin. De roddelbladen kwamen vervolgens met pikante ontwikkelingen rondom de presentator en de 32-jarige Dionne Stax, die in april haar schouders ophaalde over de affaire. Vorige week vertelde ze op het Televizier-Ring Gala, zonder op details in te gaan, dat het 'weer goed' met haar gaat.

Tegen het maandblad van Wendy van Dijk zei Humberto in augustus dat hij privé 'geen leuke periode' had doorgemaakt. ,,Veel gedoe. Veel publiciteit (...). De roddelpers is zo gericht op vernietiging, terwijl er geen enkel algemeen belang bij zit. Het is een privésituatie, die echt niet leuk is. Ik heb een risico genomen door niets te zeggen. Ik wist: daar wordt het alleen maar erger van, dan gaan ze het invullen. De prijs die ik nu betaal, is vrij hoog. Sommigen vinden mij nu een lul. Dat doet pijn.''