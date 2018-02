Huwelijk Jennifer Aniston en Justin Theroux is na twee jaar voorbij

Jennifer Aniston (49), die in de jaren 90 doorbrak met haar rol als Rachel in de sitcom Friends en acteur Justin Theroux, bekend van onder andere de serie The Leftovers, stapten in augustus 2015 in het huwelijksbootje.

,,We hebben besloten om onze scheiding bekend te maken," deelde het koppel mee in een gezamenlijke verklaring. ,,Deze beslissing werd eind vorig jaar met wederzijdse instemming en liefde genomen."

De ex-geliefden geven geen reden voor de breuk. ,,We zijn twee beste vrienden die beslist hebben om als koppel uit elkaar te gaan, maar we kijken ernaar uit om onze gewaardeerde vriendschap te onderhouden. Normaal gesproken zouden we dit privé doen, maar aangezien de roddelpers niet kan weerstaan aan de kans om te speculeren en [dingen te] verzinnen, wilden we de waarheid rechtstreeks bekendmaken," luidt het in de verklaring.

Aniston, wiens eerste huwelijk met Brad Pitt tien jaar geleden op de klippen liep, gaf in maart vorig jaar nog een interview over haar gelukkige huwelijk in het peperdure huis dat het voormalige stel samen ontwierp en liet bouwen in Los Angeles.

Aniston en Theroux vormden een stel sinds 2011. Ze ontmoetten elkaar op de set van de film Tropic Thunder en trouwden tijdens een geheime ceremonie in hun woning in Los Angeles in augustus 2015. De meeste genodigden dachten aanwezig te zijn voor de verjaardag van Theroux en werden verrast door de ceremonie.

Vermogen

Jennifer Aniston hoeft niet bang te zijn dat Justin Theroux er na hun scheiding vandoor gaat met de helft van haar vermogen. Volgens een bron van Us Weekly tekenden de twee 'waterdichte huwelijkse voorwaarden' voordat ze trouwden in 2015.

Jennifer bouwde een flink vermogen op als één van de hoofdrolspelers van hitserie Friends. De zes castleden van de show trokken samen op in de onderhandelingen, waardoor ze uiteindelijk allemaal een miljoen dollar per aflevering betaald kregen. De actrice speelde daarna nog in een flink aantal films en is onder meer het gezicht van cosmeticamerk Aveeno en vliegmaatschappij Emirates.

Ook Justins carrière loopt goed, hij had recentelijk de hoofdrol in HBO-serie The Leftovers, maar de financiële middelen van de acteur zouden niet in verhouding zijn met die van zijn aanstaande ex-vrouw. Dat wordt door site celebritynetworth.com geschat op zo'n 175 miljoen euro, terwijl Justin het met 16 miljoen zou moeten doen.