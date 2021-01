Huwelijk van Sergio Herman en Ellemieke Vermolen is voorbij

Sergio Herman (50) en zijn Ellemieke Vermolen (44) hebben 2020 in mineur afgesloten. De topkok en de voormalige tv-ster gaan na een relatie van dertien jaar uit elkaar. Dat is na berichtgeving door het Belgische tijdschrift Dag Allemaal door het management van Herman bevestigd aan deze site.

Herman en Vermolen waren twaalf jaar getrouwd en hebben twee zoons samen, Noah (11) en Zenna (9). Drie jaar geleden verloren ze hun derde zoon Josha op het eind van de zwangerschap. Het stel wil vooralsnog niets kwijt over de reden van de breuk. ,,Ik spreek alleen namens Sergio, maar hij gaat in het belang van de kinderen hier niets over zeggen”, zegt de manager van de chef-kok.

Het stel sprak in het verleden vaker over zware tijden die ze tijdens hun huwelijk doormaakten. Maar Vermolen liet zich eerder dit jaar in het weekblad Humo nog ontvallen hoe de eerste lockdown hun huwelijk juist sterker had gemaakt.

,,Voor mij was dat een héél fijne tijd”, vertelde ze. ,,Sergio was twee weken thuis, bijna drie zelfs. Je voelt natuurlijk een zekere stress - ‘Als m’n ouders maar gezond blijven!’ - maar verder hebben we ons zelden zo verbonden gevoeld met elkaar. Alles is min of meer gereset. We werden gedwongen onszelf af te vragen: wat is er nou echt belangrijk in het leven? Mijn antwoord op die vraag is simpel: ons gezin.”

Over haar echtgenoot zei ze toen: ,,Sergio wordt graag vertroeteld en gepamperd, hij is blij als het wasje en plasje tegen het einde van de dag voor hém is gedaan. Ik ben een rustige factor in zijn leven. Hij weet dat het thuis allemaal in orde is en dat vindt hij fijn.”

Sterrenchef

De sterrenchef, die bekendheid verkreeg door het inmiddels gesloten restaurant Oud Sluis, stampte met onder andere The Jane, Pure C, Air Republic, Blueness en Le Pristine het ene hoogstaande restaurant na het andere uit de grond. Met zijn Frites Atelier ontwikkelde hij daarnaast ook een keten van luxe snackbars, die zowel in Nederland als Vlaanderen culinair snacks aanbiedt.

Hij werkte mee aan tv-programma’s en blijft populaire kookboeken uitbrengen. Sergio besefte dat hij soms bijna te druk was. ,,Samen een weekend weg doen we te weinig, dat moet echt veranderen”, vertelde hij daar eerder over in tijdschrift Linda.

Sergio Herman heeft ook nog twee kinderen uit een vorige relatie. Ellemieke Vermolen was eerder getrouwd met componist John Ewbank en had een korte relatie met zanger Jan Smit.

