Albert Verlinde praat bewust niet meer over liefdesle­ven: ‘Ik doe mijn ding en ben gelukkig’

23 augustus Hoewel Albert Verlinde vroeger in RTL Boulevard en tegenwoordig in Shownieuws de relaties van BN’ers onder de loep neemt, praat hij niet meer over zijn eigen liefdesleven. De theaterproducent en entertainmentdeskundige is naar eigen zeggen in het verleden open genoeg geweest en wil dat nu niet meer. Dat zei hij vandaag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.