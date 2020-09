I Am Woman-zangeres Helen Reddy (78) overleden

Reddy's dochters Traci en Jordan melden aan Variety: ‘Met veel verdriet laten we weten dat onze geliefde moeder is overleden. Ze was een geweldige moeder, oma en een fantastische vrouw. Onze harten zijn gebroken, maar het geeft ons veel steun dat ze blijft doorleven in zoveel mensen die haar liefhadden.’



Ook haar ex-man Jeff Wald, de vader van Traci en Jordan, laat van zich horen. ‘Het doet me verdriet mee te delen dat mijn eerste vrouw, en de moeder van mijn oudste kinderen, is overleden. We waren achttien jaar samen.’



De geboren Australische werd in 1974 genaturaliseerd tot Amerikaanse en zette zich met verve in voor Democratische politieke kandidaten.