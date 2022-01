I can see your voice vervangt The voice of Holland op RTL4

Het voorlopig opgeschorte The voice of Holland wordt vrijdag en in de weken daarna vervangen door het nieuwe seizoen van I can see your voice. Dat laat een woordvoerder van RTL weten.

Het nieuwe seizoen van I can see your voice, dat wordt gepresenteerd door Carlo Boszhard, zou eigenlijk op 20 februari van start gaan bij RTL4. I can see your voice begint om 20.00 uur. De talkshow van Beau van Erven Dorens wordt een halfuur vervroegd en begint om 21.30 uur.

RTL maakte zaterdag bekend dat The voice of Holland van de buis is gehaald vanwege berichten over ongewenst gedrag achter de schermen. Producent ITV heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen, die donderdag worden behandeld in het BNNVara-programma BOOS.

Niet op tv

BNNVara heeft ondanks de nu al grote impact op de mediawereld vooralsnog geen plannen om de aflevering van BOOS over The voice of Holland uit te zenden op televisie. ,,Als het al overwogen wordt, moet dat nog besproken worden”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

In de uitzending van komende donderdag wordt aandacht besteed aan seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen bij The voice of Holland. De precieze inhoud van de aflevering is nog geheim.

BOOS wordt sinds 2016 gemaakt door Tim Hofman voor YouTube. De afleveringen worden doorgaans door vele honderdduizenden mensen bekeken. De populairste aflevering is tot nu toe de uitzending uit augustus 2017 waarin Hofman bij een confrontatie met een vastgoedmagnaat een gebroken kaak wordt geslagen. Deze uitzending werd door ruim 2,4 miljoen mensen gezien.

