I May Destroy You is grote winnaar van Bafta tv-awards

De serie I May Destroy You is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Bafta Television Awards. De serie, een gezamenlijk project van de BBC en HBO, won in vijf categorieën, onder meer voor beste miniserie. Ook mocht hoofdrolspeelster Michaela Coel meerdere Bafta’s in ontvangst nemen: die voor beste regisseur, beste schrijver van een dramaserie en beste actrice.

De 33-jarige Coel droeg het beeldje voor beste actrice op aan Ita O’Brien, de zogenoemde intimiteitsregisseur van de serie, die ervoor zorgdraagt dat acteurs en actrices zich op de set veilig voelen. ,,Bedankt dat je er bent om in onze branche de ruimte te krijgen om fysieke, emotionele en professionele grenzen aan te geven, zodat we een product kunnen maken over uitbuiting, verlies van respect en over misbruik van macht, zonder zelf uitgebuit of misbruikt te worden tijdens het proces’’, zei ze in haar toespraak. ,,Ik weet wat het is om te filmen zonder een intimiteitsregisseur. Het rommelige, gênante gevoel voor de crew, de interne verwoesting voor de acteur.’’

Andere belangrijke prijzen tijdens de awardshow in Londen waren onder anderen voor Paul Mescal. Hij ontving een beeldje voor beste acteur in Normal People. Save me too werd verkozen tot beste dramaserie en Malachi Kirby mocht een award voor beste mannelijke bijrol in Small Axe in ontvangst nemen. De prijs voor beste vrouwelijke bijrol ging naar Rakie Ayola voor haar rol in Anthony.

De BBC-serie Small Axe van de Britse filmmaker Steve McQueen maakte de meeste kans op een BAFTA. Het vijfdelige verhaal over het leven van West-Indische immigranten in Londen werd vijftien keer genomineerd. De serie ging uiteindelijk met zes beeldjes naar huis, onder andere voor beste kostuums en beste haar en make-up.

De belangrijkste televisieprijzen in het Verenigd Koninkrijk werden uitgereikt door comedian Richard Ayoade. De show vond dit jaar in andere vorm plaats vanwege de coronapandemie. Zo was maar een deel van de sterren live aanwezig tijdens de show en op de rode loper.