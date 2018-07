Iconisch hoedenmerk Bosalino maakt na faillissement toch weer doorstart

In 2015 werd de hoed ook al op het nippertje de ondergang gered. Dezelfde Italiaanse investeerder Philippe Camperio kwam toen ook al met een veelbelovend reddingsplan toen het bedrijf een miljoenenverlies had geboekt over 2013. Camperio zegde toe de legende te redden, evenals de banen van 110 werknemers. Het leek zelfs even te lukken want de productie steeg van 150.000 naar 220.000 hoeden. Er werd in 2016 zelfs 2,6 miljoen euro winst geboekt.



Op de achtergrond had het merk echter nog steeds te lijden onder nephoeden die voor een schijntje worden vervaardigd in Azië. Uiteindelijk bleek de deuk die in het merk werd geslagen door de vorige baas toch een doodsklap. De reanimatie door Camperio bleek van korte duur. Eind vorig jaar werd Bosalino toch nog failliet verklaard. Waarom de investeerder nu weer een poging doet om het merk nieuw leven in te blazen, is nog onduidelijk. De Zwitser zou 18 miljoen euro hebben betaald aan Haeres Equita voor de merkrechten.