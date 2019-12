Iconische rockgroep Deep Purple keert terug in Ziggo Dome

Deep Purple werd in 1968 opgericht en is na vijftig jaar nog altijd een begrip. Wereldwijd verkocht de band meer dan 120 miljoen albums. In 2020 gaan Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse en Don Airey opnieuw de grote podia langs in Europa.



Met titels als Smoke On The Water en Child In Time heeft Deep Purple verschillende klassiekers op zijn naam staan. Child In Time staat al sinds het begin van de Radio 2 Top 2000 in 1999 in de top 10.



De tickets voor het concert in de Ziggo Dome gaan vrijdag in de verkoop.