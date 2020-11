‘Iedereen is ongelukkig in The Crown’

‘Het is moeilijk om sympathie op te wekken voor wie dan ook dit seizoen. De Windsors zelf zullen niet blij zijn met deze afleveringen’, zegt Schmale. ‘En nu het huwelijk van Camilla en Prince Charles in rustiger vaarwater gekomen is, zal er nu weer nieuwe munitie gevonden worden om haar niet te mogen.’ Goes geeft juist aan dat hij Camilla een van de weinige wel sympathieke karakters vindt dit jaar: ‘Charles is een zeur en Diana een kind, beiden komen er niet op hun best uit.’ De hele recensie is te horen in de podcast.