Igmar Felicia vertrekt bij Radio 538

‘DAS PECH! BAAN WEG! Dat is een lekkere binnenkomer als je bijna nooit meer wat post’, begint hij zijn bericht. ‘Om dan gelijk maar even met de deur in huis te vallen, dan ben ik er ook gelijk vanaf: mijn contract bij 538 loopt tot april en ik weet nu een week dat-ie niet wordt verlengd. Dat is kut, klote, balen. En tegelijkertijd ook niet het einde van de wereld. Het is wat het is. Komende maand elke seconde genieten van radio. Doen we sowieso met avondshow, nu nog meer.’