'Ik ben geen goede zanger': Iedereen wil Zanger Kafke ineens boeken

Van nummers schrijven hadden ze geen kaas gegeten, maar Hugo van de Water, oud-schoolvriend van Kafke, bleek een uitkomst: De gitarist is én muzikaal én handig met muziekprogrammatuur. Hij had nog wel een deuntje liggen, of dat iets was? Hugo's broer Miel kwam er ook bij. Samen met Kafke draaiden de broers een tekst in elkaar en de single 'Onze Dag' werd geboren. En dit viertal is nu dus ook het Team Kafke.



Onze Dag gaat inmiddels als een speer. ,,Meer dan 200.000 streams", toont Jordy zich een rechtgeaard manager. ,,155.000 op Spotify en nog eens 65.000 op Youtube." En nee, bakken met geld levert dat nog niet op. ,,Dan moet je een miljoen views halen."



Twee eigen nummers omvat het repertoire van Kafke inmiddels. 'Onze dag' en het nieuwere 'Medicijn'. Het succes is er. Om te beginnen in Drunen en directe omgeving. Gevolgd door midwest-Brabant. Jordy: ,,Het is een olievlek die steeds groter wordt. We worden ook in Amsterdam gestreamd."