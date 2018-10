'Het moeilijkste land waar ik ooit heb gereisd?'' Jelle Brandt Corstius hoeft niet lang na te denken. ,,Dat was Kazachstan. De afstanden zijn er enorm, de wegen slecht en het is een vervelende dictatuur. Ja, er bestaan ook leuke dictaturen. Bovendien eten ze er voornamelijk goedkoop paardenvlees. Ik adviseer mensen om er niet naartoe te gaan.'' Desalniettemin is de schrijver/programmamaker een groot voorstander van lastige reizen. ,,Ik ben voor spirituele dienstplicht: als je 18 jaar bent, moet je een jaar naar een moeilijk land, zodat je Nederland meer gaat waarderen.''



Voor televisie maakte Brandt Corstius veelgeprezen reportages over India, Rusland en de Kaukasus. Ook scheef hij een aantal reisboeken. Zijn boek uit 2012, Universele reisgids voor moeilijke landen, vormt het uitgangspunt voor deze theatervoorstelling. ,,Eigenlijk zijn alle landen buiten Europa moeilijk te bereizen'', zegt Brandt Corstius. Met de Moldavische accordeonist Oleg Fateev, met wie hij eerder de voorstelling Hoe overleef ik de Russische winter? maakte, brengt Brandt Corstius een aantal reisverhalen op het podium tot leven. ,,Ik richt me vooral op reizen die ik niet voor de tv heb gemaakt.''



De voorstelling balanceert tussen verdieping en vermaak. ,,De bezoeker wordt er wijzer van, maar er valt zeker wat te lachen. Ik leg uit hoe je zo pijnloos mogelijk vieze hapjes door kunt slikken. Vaak word je onderweg door mensen uitgenodigd om iets te eten en kun je beleefdheidshalve moeilijk weigeren. Maar ze maken vaak de smerigste dingen, zoals schapenstaart of walvisblubber.''



Serieuzer is deze kwestie: hoe reageer je op een kind dat bedelt? ,,Tja, op zo'n moment moet je hard zijn en geen geld geven. Je weet immers niet waar het blijft. En als je een keer wel iets geeft, heb je de volgende dag een hele roedel kinderen achter je aan. Het is natuurlijk hartverscheurend om 'nee' te zeggen, maar het hoort bij reizen.'' Daarmee wil Brandt Corstius niet zeggen dat een reiziger de ogen moet sluiten voor armoede. ,,Er is altijd wel een plek waar ze goed werk verrichten, een weeshuis of een bibliotheek. Het is veel nuttiger om daar geld in te steken.''