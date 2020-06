Ik had medelijden met André Hazes in We Want More

Een kinderhand is deze weken gauw gevuld. Oftewel: nu je tussen de herhalingen door moet slalommen, ook in het weekend, ben je als kijker al blij als SBS 6 op vrijdagavond met een ‘nieuwe’ zangshow komt. Al staat dat ‘nieuwe’ natuurlijk niet voor niks tussen aanhalingstekens. We Want More is copy paste Hollands Got Talent, maar dan enkel met zangers uit allerlei genres die de voorrondes van The Voice waarschijnlijk niet hebben gehaald, en een paar nieuwe koppies in de jury zoals Davina Michelle en Henk Poort.