‘Ik heb met spiritus alle deurknoppen ontsmet, ik werd er bijna high van’

Liesbeth List (78) overleden

10:41 Chansonnière en actrice Liesbeth List is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar familie vandaag. Afgelopen woensdag overleed ze in haar slaap in haar woonplaats Soest. ‘Iedereen die jou zag, iedereen die je lief had, vergat nooit meer jouw naam’, schrijft de familie op de rouwkaart.