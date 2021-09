Ik hoop dat ze bij Spaanders ook naar Owen Schumacher bij Op1 hebben gekeken: zo kan het dus óók

Haar Khloé Kardashian viel uit door coronabe­smet­ting

8:33 Toen Khloé Kardashian in maart 2020 besmet raakte met het coronavirus verloor ze niet alleen haar smaak-en reukvermogen, maar kreeg de realityster ook last van flinke haaruitval. Dat liet ze weten in een Twitter Space chatgesprek.