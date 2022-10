‘Ik kijk liever naar Johnny de Mol, dan naar Khalid Kasem’

Verder aandacht voor de Sonja Barend Award, Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers, de Hazes docu, de ode aan Tom Dumoulin in Matthijs gaat Door, het niet dragen van de ‘One Love’ armband door de aanvoerder van Feyenoord komt voorbij (hij wordt zelfs uitgenodigd voor een kop Turkse thee of een Rotterdams bakkie pleur) en het gesprek van Tim Hofman in Over Mijn Lijk staat in Angela’s Etalage!