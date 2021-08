Ik moest aan #kutland denken bij een opmerkelijke primeur in We Zijn Er Bijna

Johnny de Mol: ‘Beschuldi­ging van zware mishande­ling zag ik niet aankomen’

16 augustus Johnny de Mol (42) had nooit gedacht dat zijn ex-verloofde Shima Kaes aangifte zou doen van zware mishandeling en poging tot doodslag. ,,Dat heb ik nooit zien aankomen. Als je mij echt wilt raken of pakken, dan moet je met zoiets komen”, zegt de televisiemaker in de nieuwe editie van Linda.