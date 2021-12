Ik snap er geen reet van dat Viaplay Olav Mol niet heeft binnengehaald

Marokkaans-Nederland­se boer Ayoub eind december te zien in eigen programma

Ayoub, de enige Marokkaans-Nederlandse boer van het land, is vanaf dinsdag 21 december te zien in zijn eigen programma bij KRO-NCRV. In de zesdelige serie deelt de 23-jarige Ayoub zijn passie voor het boerenleven, liefde voor de koeien en zien kijkers hoe hij zijn droom probeert waar te maken.

