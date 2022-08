Ik Vertrek, Kopen zonder Kijken, MAFS: deze Belgische versies van je programma’s zijn minstens zo leuk

Half Nederland weet door De slimste mens wie Jasper is, maar de cabaretier woont hier niet eens meer

Net nu heel Nederland cabaretier Jasper van Kuijk leert kennen in het televisieprogramma De slimste mens, is de Delftenaar het land uit. Hij emigreerde onlangs naar Zweden en speelt alleen nog een paar afscheidsshows in het najaar. ,,Dit was gewoon heel erg leuk om te doen.”

30 juli