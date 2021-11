Ik Vertrek-stel dat Duits spoorwegstation kocht vol zwammen zit nog met bouwplaats

Uiteindelijk ontvingen Edward en Ingrid na anderhalf jaar tijd de eerste gasten. In een onaf pand dat meer iets weg had van een bouwplaats. ,,Door corona en door een tekort aan bouwmaterialen’’, aldus Edward. ,,Budget technisch is het een rib uit ons lijf’’, vulde zijn vrouw hem aan over de twee appartementjes. ,,We hebben denk ik nog 3,5 van de 8 ton over.’’ De architect, die het project raamde op 1 miljoen euro, kreeg ‘aardig gelijk’.



Op de website van Ik Vertrek laat het koppel weten dat het ze goed vergaat. Edward en Ingrid missen Nederland niet en genieten van het leven in Ballenstedt. ,,Het besef wat we allemaal hebben meegemaakt en klaargespeeld is er nog niet. Regelmatig knijpen we in elkaars arm om te geloven dat we niet dromen.’’ Toch wonen ze nog niet in het stationsgebouw. De privéruimtes zijn nog niet klaar. De hoop is in januari echt te verhuizen en vanaf april te verhuren. ,,Ingrid is iedere dag in en rond het stationsgebouw te vinden om het werk te coördineren en zelf mee te helpen. De beide appartementen die we klaar hebben willen we op dit moment niet verhuren omdat de rest van het stationsgebouw een bouwplaats is.’’