Ik was bekaf na de eerste aflevering Café Hendriks & Genee

Shelly Sterk in ziekenhuis om baby in ‘chillmode’

2 juni SBS-presentatrice Shelly Sterk (28) is gisteren in allerijl kort in het ziekenhuis opgenomen toen ze ongerust was over haar nog ongeboren baby. Shelly heeft al maanden te maken met een drukke baby, die voorlopig de naam Ed heeft gekregen, maar schrok toen ze even geen getrappel meer voelde.