Ik wist niet of ik moest schateren of huilen bij het kritiekloze gebrabbel van Ongehoord Nederland

Luizenmoe­der-film eerder dan verwacht in de bioscoop

28 april De film van de populaire serie De Luizenmoeder is vanaf 30 juni in de bioscopen te zien. Dat maakte distributeur Dutch FilmWorks vandaag bekend. Eerder leek het erop dat Luizenmoeder - de film pas in het najaar te zien zou zijn vanwege de sluiting van de bioscopen, maar gezien de ingezette versoepelingen lijkt dat nu eerder te kunnen.