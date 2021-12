Il Divo-zanger Carlos Marín op 53-jarige leeftijd overleden

Zanger Carlos Marín van het internationale zangkwartet Il Divo is vandaag op 53-jarige leeftijd overleden. Waaraan de Spaanse zanger is overleden, is officieel niet bekendgemaakt. Volgens verschillende Britse media stierf de Spaanse artiest in het Manchester Royal Hospital in het Britse Manchester.

‘Het is met een zwaar hart dat we jullie laten weten dat onze vriend en partner, Carlos Marín, is overleden’, schrijven de drie overgebleven zangers van Il Divo zondag op Instagram. ‘Hij zal gemist worden door zijn vrienden, familie en fans. Er zal nooit een andere stem of ziel zijn zoals Carlos. Zeventien jaar lang waren wij met zijn vieren op deze ongelofelijke reis met Il Divo, en we gaan onze lieve vriend missen. We hopen en bidden dat deze prachtige ziel zal rusten in vrede. Met liefde, David, Sebastien en Urs.’

Volgens de Spaanse krant El Español werd de 53-jarige Marín al op 8 december in ‘ernstige toestand’ in het ziekenhuis opgenomen. Wat er precies met de zanger aan de hand was, werd niet bekend. Britse media zoals The Daily Mail meldden dat hij in het ziekenhuis lag vanwege een coronabesmetting.

Tour verplaatst

De mannen van Il Divo zouden deze maand eigenlijk nog een aantal shows in het Verenigd Koninkrijk geven. Vorige week maakte de band zelf al bekend dat de resterende speeldata van de tour naar 2022 verplaatst worden. In een bericht op sociale media werd aangekondigd dat de verplaatsing met ziekte te maken had, maar verdere details werden toen niet gedeeld.

De groep Il Divo werd in 2003 opgericht en is een multinationaal zangkwartet dat popliedjes zingt in operastijl. Naast de Spaanse Marín bestaat de groep uit de Amerikaan David Miller, de Zwitser Urs Bühler en de Fransman Sébastien Izambard.

