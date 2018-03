Ilse DeLange op tour in Nederland

De clubtour is de eerste sinds haar uitverkochte tournee in 2014. Ilse trad de afgelopen jaren veel op in binnen- en buitenland met The Common Linnets, maar kijkt ernaar uit om weer haar eigen nummers ten gehore te brengen. ,,Het is al even geleden dat ik met mijn eigen songs op het podium heb gestaan en ik kan niet wachten tot het weer zo ver is. Tijdens deze shows speel ik, naast mijn oude nummers, ook nieuwe liedjes en ik kijk er naar uit om deze aan het publiek te laten horen."

DeLange, die op 23 en 24 juni in een uitverkocht Carré staat, trapt haar tour op 20 september af in TivoliVredenburg in Utrecht. Verder treedt ze onder meer op in het Patronaat in Haarlem, Doornroosje in Nijmegen en De Oosterpoort in Groningen. Het afsluitende optreden is op 13 oktober in Parkstad Limburg Theaters in Heerlen.