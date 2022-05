Ilse DeLange vertelde over haar overleden vader. Hallo, tranen

Muziek en tv vormen geen gelukkig huwelijk. Dat is niet mijn wijsheid, maar die van wijlen René van Dammen, de beste kijkcijferexpert die dit land ooit heeft gehad en een ontzettend geestige man. Het leek wel of hij vanachter zijn bureau in het NPO-gebouw een telescoop had waarmee hij achter elke Nederlandse voordeur kon kijken. Hij wist feilloos wie er keken, wat ze keken en wanneer ze keken. En was je nieuwsgierig naar - ik noem maar iets - de dominante politieke kleur onder Boer zoekt Vrouw-fans? Je hoefde René maar te bellen en hij had het antwoord. Moest je wel een half uur voor uittrekken, want een telefoongesprek met hem ging altijd over veel meer dan alleen cijfertjes.