Ilse DeLange zet deur open voor songfestival: ‘Met juiste liedje wil ik het nog een keer doen’

Twan Huys legt in College Tour de stelling voor: ,,Nog een keer het songfestival.” In eerste instantie reageert Ilse politiek correct. ,,Ik sluit het niet uit.” Als de presentator doorvraagt blijkt dat een solodeelname aan het liedjesfestijn toch nog wel door het hoofd van de Almelose speelt. ,,Alles begint met een liedje. Op dit moment zou ik het nog niet hebben over het liedje.” Om daarna daar aan toe te voegen: ,,Als ik dat liedje heb, zou ik het zeker heel tof vinden om het nog een keer te doen.”



Gisteren kwam het nieuws al naar buiten dat Waylon en Ilse hun ruzie na afloop van hun songfestivaldeelname in 2014 als The Common Linnets hebben bijgelegd. ,,Heel veel mensen vragen zich natuurlijk af hoe de verstandhouding tussen mij en Waylon is. Nou mensen, ik kan jullie geruststellen, want we zijn elkaar laatst tegengekomen. Dat was hartstikke mooi en hartstikke fijn. Tijd en afstand doen goede dingen met emoties”, vertelt de zangeres.



College Tour is vanavond om 20.35 uur te zien op NPO 2.