Ilse 'juf Ank' Warringa maakt indruk met imitatie Ilse DeLange

Na een paar uitspraken barst de bom op social media. De manier waarop Ilse Warringa zangeres Ilse DeLange nadoet, is qua stem bijna identiek. Met de typische Almelose tongval van de voormalig The Voice of Holland-coach en stopwoordjes als 'weet je wel', verovert Warringa de harten van de kijkers thuis. ,,Ilse is de ster van de avond", wordt er geconcludeerd.



En dat terwijl ze in de laatste aflevering van dit seizoen van De TV Kantine behoorlijk een goede concurrent had op acteeervlak. Elise Schaap, die veelvuldig werd geprezen voor haar imitaties van onder meer Sylvie Meis, Maan en Lil Kleine, was ook vanavond weer van de partij. Dit maal kroop ze in de huid van Olcay Gulsen. Wederom waren er complimenten, maar toch was Warringa de ster van de avond.



Warringa is morgenavond weer te zien in de kijkcijferhit De Luizenmoeder. De tv-serie is met ruim 3 miljoen kijkers het best bekeken programma sinds de oprichting van NPO 3. Als juf Ank is ze de absolute blikvanger van de show. Haar lied Hallo Allemaal groeide uit tot een regelrechte carnavalskraker. Het succes verwondert de actrice enorm.