Ilse Openneer nieuwe hoofdredacteur RTL Nieuws

Taselaar was hoofdredacteur sinds 1999. In mei dit jaar liet hij al weten dat daar binnen een jaar verandering in zou komen. ,,Ik ga nu wel naar het einde toe. Vanwege mijn leeftijd, maar ook mentaal en fysiek denk ik dat het tijd wordt dat hier iemand anders komt zitten”, zei hij daarover bij BNR Nieuwsradio.

,,Het is toch heerlijk dat ik na al die jaren opgewekt de deur kan uitlopen in de wetenschap dat de nieuwe hoofdredacteur Ilse Openneer heet. Ilse is geweldig”, zegt hij vandaag in een verklaring over zijn vertrek. ,,Naast een buitengewoon plezierig en betrouwbaar mens is ze ook competent en daadkrachtig. Tot in haar tenen toegerust voor haar taak. RTL Nieuws mag in zijn handen knijpen met haar als nieuwe roerganger.”