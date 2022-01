Imani (20), oud-finaliste The Voice Kids: ‘Ik heb dingen gehoord die ik als 14-jarige niet had moeten horen’

Imani Al Ebate (20) uit Apeldoorn deed mee aan The Voice Kids toen ze 14 was. Ali B was haar coach. Meedoen had voor haar een bevrijding moeten zijn. Nu wordt het dat alsnog. We kijken met haar naar de aflevering van Boos .

,,Ik ben er misselijk van”, zucht Imani en slaat de handen voor haar gezicht. ,,Hij heeft gewoon kinderen. En een vrouw die alles voor hem doet.” We zitten op de bank in haar studentenkamer in Apeldoorn. Op televisie hebben we dan net gezien hoe een aantal vrouwen anoniem vertelt dat ze door Ali B zijn aangerand en verkracht.



Imani moet even water drinken. Haar gezicht is bleek. Ali B was haar coach toen ze in 2016 meedeed aan The Voice Kids. Jeroen Rietbergen begeleidde haar op de piano. Ze schopte het tot de finale.

Tientallen appjes

Voor de uitzending van Boos had ze al gezegd dat ze zich niet kon voorstellen dat Ali B iets fout had gedaan. Sinds het weekend, toen het naar buiten kwam, is ze in shock. Ze kreeg tientallen appjes van vrienden en familie, of er met haar ook iets was gebeurd.



Natuurlijk ging ze terugdenken, maar zij heeft zich bij Ali B altijd veilig gevoeld. Rietbergen vond ze wel ‘een smeerlap’. ,,Ik heb daar zoveel tijd doorgebracht, maar we waren altijd met mensen samen. Ik heb ook superveel van Ali B geleerd.”

Volledig scherm Imani in haar kamer in Apeldoorn met verslaggever Phaedra © Rob Voss

Ze moest ook even nadenken of ze wel wilde meewerken aan een interview. Het is voor haar dubbel moeilijk. Maar nadat ze met haar manager heeft gebeld, doet ze het toch.