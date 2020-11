Imanuelle Grives: ‘In de cel wilde ik maar één ding: een reactie van mijn vader, maar die kwam niet’

Als ze thuis op de bank zit – kop thee in haar hand, de kaarsjes aangestoken, een knus muziekje aan – is het moeilijk om voor te stellen dat dit de vrouw is die op 21 juli 2019 wegens drugshandel werd opgesloten in de Antwerpse gevangenis. Imanuelle Grives (35) moest er een poosje op een matras op de grond slapen, omdat er geen bedden meer waren. Ze deelde er een tijd lang de cel met een vrouw die ervan werd verdacht een man te hebben vermoord. Grives zat haar straf uit in voorarrest en hoefde na de uitspraak in de herfst van 2019 niet meer terug. Het is nu klaar: sindsdien is ze aan een nieuw deel van haar leven begonnen.