Improviserende Chantal, spectaculaire act Davina, maar de ster is Nikkie de Jager!

SongfestivalMet een wervelende halvefinaleshow van het Eurovisie Songfestival was corona vanavond een paar uurtjes heel ver weg. Voor het oog van Europa toonde Nederland zich een waardige gastheer. Het enthousiasme van de 3500 toeschouwers in Ahoy golfde via de tv de huiskamers binnen.

Hoewel het een dag eerder in de juryshow een genot was om te zien hoe Chantal Janzen samen met de gevulde zaal in Ahoy improviseerde, zal de organisatie van het Eurovisie Songfestival opgelucht zijn dat het vanavond vlekkeloos verliep. De liveuitzending van de eerste halve finale was niets minder dan een topshow.

Het is indrukwekkend te zien wat in Ahoy kan met beeld, geluid, licht en special effects. Van lichtprojecties, vuurpijlen en steekvlammen tot een spectaculaire wateract van Davina Michelle en Thekla Reuten. Zonder dat daar ook maar een spatje echt water aan te pas kwam, want het gebruik van water is op het podium in Ahoy verboden.

De deelnemers aan de eerste halve finale maakten dinsdag gretig gebruik van de technologische mogelijkheden en dan in het bijzonder die van de immense videoschermen. Het leverde flitsende visuele en muzikale optredens op. De Russische Manizja integreerde talrijke videobeelden van Russische vrouwen in haar act Russian woman, een passend slot van wat visueel een van de mooiste acts van de avond was. Ze haalde er de finale mee.

Veel acts bewaarden hun beste optredens voor de eerste liveshow, maar niet alle acts kwamen even goed over. De Ierse Lesley Roy bijvoorbeeld kon net als in de repetities haar song Maps opnieuw niet goed overbrengen en de Roemeense Roxen zong haar Amnesia andermaal vals. Tegenover deze zwakke optredens stonden sterke performances van onder anderen Malta, Cyprus, Litouwen en publieks-guilty pleasure Azerbeidzjan. Zij haalden alle de finale, net als België, Israël, Oekraïne, Zweden en Noorwegen.

Vuurproeven

De vier Nederlandse presentatoren kunnen tevreden terugblikken op hun eerste van drie vuurproeven. Opvallend was de grote rol voor Nikkie de Jager, die haar komische kant kon laten zien in een intermezzo met Eurovision Tutorials. De Jager profileerde zich als de ster van het kwartet. Chantal Janzen en Jan Smit komen zaterdag aan de beurt bij de puntentelling, maar waren vanavond ondergeschikt aan de show. Hetzelfde gold voor Edsilia Rombley.



Hun teksten waren al lang en breed uitgeschreven en kwamen mede dankzij de vele repetities moeiteloos hun mond uit, in alle talen. Hoe leuk het is als er ook eens iets fout gaat, toonde Janzen maandagavond in de juryshow die alleen achter de Eurovisieschermen te volgen was. Zowel het geluid als het beeld lieten het afweten in een met 3500 toeschouwers gevulde zaal. Janzen nam de regie en onderhield het publiek met onder meer een stukje zingen. Die improvisatiekracht hoefde ze vanavond niet aan te wenden.



De hunkering naar de terugkeer naar ‘normaal’ was vanavond voelbaar in Ahoy. De aanwezigheid van publiek in combinatie met het technologisch superieure podium in Rotterdam resulteerde in een heerlijke tv-show om de vingers bij af te likken. Daar kon Europa best een vals zingende Roemeense bij hebben.

