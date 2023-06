In de docureeks Arnold wordt duidelijk dat Schwarzenegger zijn eigen leven regisseert

RecensieLaat Arnold Schwarzenegger echt het achterste van zijn tong zien in de drie Netflix-documentaires over zijn leven? In elk geval praat hij openhartig over zijn getraumatiseerde vader, zijn overspel en een riskante operatie die hem bijna fataal werd.

Aan het slot van de driedelige documentaireserie Arnold maakt Arnold Schwarzenegger (75) de balans op van zijn leven. Hij komt tot de conclusie dat het eigenlijk wel behoorlijk perfect is geweest.

De Oostenrijkse mastodont met zijn onverwoestbare zelfvertrouwen heeft alles bereikt waar hij als jongen van droomde. Hij was dankzij zijn zakeninstinct miljonair op zijn 22ste met een stratenmakersbedrijf en een postorderfirma, hij staat te boek als de beste bodybuilder aller tijden, maakte als actieheld furore in Hollywood en begon ook nog aan een politieke carrière.

Maar zo helemaal voorbeeldig verliep zijn leven ook weer niet, moet Schwarzenegger toegeven. Hij betreurt dat zijn huwelijk met journaliste Maria Shriver, telg uit het Kennedy-geslacht, in duigen viel toen bekend werd dat hij een verhouding had gehad met zijn huishoudster bij wie hij een zoon, Joseph, verwekte. Dat hij het kind pas jaren later erkende beschouwt hij als een van de grootste fouten van zijn leven. Maar nu heeft hij hem omarmd en zitten ze samen in de sportschool. ,,Hij is een fantastisch mens’’, zegt Arnie met tranen in de ogen.

De drie documentaires over Arnold zijn helder verdeeld. Het eerste deel behelst zijn jeugd in Oostenrijk en de relatie met zijn vader, een veteraan die uit de Tweede Wereldoorlog kwam met een posttraumatische stressstoornis en zijn kinderen met ijzeren discipline opvoedde. ,,Hij was niet alleen gefrustreerd dat zijn generatie de oorlog had verloren, maar ook dat zij jarenlang waren voorgelogen’’, zegt Arnold die altijd moest opboksen tegen zijn oudere broer.

Door een bovenmenselijk trainingsprogramma werd de jonge Schwarzenegger al snel een fenomeen in de bodybuilders-wereld waar hij jarenlang aan de top stond. In deel twee komen zijn avonturen in Hollywood aan de orde.

Schwarzenegger praat voor het haardvuur in zijn afgelegen villa - met een onafscheidelijke Cubaanse sigaar binnen handbereik - ook hier frank en vrij over. Voor hem ligt een omvangrijk fotoboek over zijn diverse carrières, dat meerdere koffietafels beslaat. Hij praat over zijn moeizame start als acteur. Hoe zijn lichaamsomvang hem parten speelde, evenals zijn zware accent. In zijn eerste films werd hij belachelijk gemaakt. ,,Het paard heeft in deze film een betere mimiek dan Schwarzenegger’’, constateerde een recensent vilein.

Doorbraak

Zijn grote doorbraak kwam met The Terminator (1984) waarin hij een moordzuchtige robot speelde die de bekendste quote uit de filmgeschiedenis uitsprak: ‘I’ll be back’. Schwarzenegger en regisseur James Cameron steggelen over de juiste formulering. Aanvankelijk stond in het script ‘I will come back’. Arnold wilde het bondiger hebben.

Samen met Sylvester Stallone, die ook aan het woord in de serie aan het woord komt, vocht Schwarzenegger om de positie als de populairste actieheld in de jaren 80. Stallone: ,,Het verschil tussen ons was dat ik mijn films vaak behoorlijke meppen kreeg. Arnold leek onaantastbaar in zijn vertolkingen. Ik vond dat niet zo interessant.’’

Tegenslagen waren er ook in Hollywood. Toen de kostbare productie Last Action Hero (1993) flopte schaamde hij zich zo diep dat Arnold een week lang zijn huis niet verliet. Kort daarna moest hij een hartoperatie ondergaan die bijna misging. Zijn moeder wist van niets en ontstak in woede. Schwarzenegger: ,,Oostenrijkers praten nooit over hun geld en hun gezondheid.’’

De derde aflevering is verreweg het meest interessant. Zijn politieke carrière komt vooral aan bod. Duidelijk geïnspireerd door Ronald Reagan stelt Schwarzenegger zich namens de Republikeinen kandidaat als Gouverneur van Californië. Hij wint overtuigend. Zijn toespraken staan bol van oneliners uit zijn films, vooral The Terminator. Bijnamen als The Governator en Conan The Governor duiken op in de media.

Maar de actieheld wordt ook een doelwit. Vijf dagen voor de verkiezingen publiceert The Los Angeles Times verklaringen van vrouwen die door Schwarzenegger onder meer in liften zijn aangerand. Hij bekent schuld maar bereikt toch zijn doel. In de serie erkent hij nogmaals dat hij toen fout heeft gehandeld.

De indruk die deze reeks van ruim 150 minuten achterlaat is dat Schwarzenegger zijn leven grotendeels zelf heeft geregisseerd. Zijn simpele motto: kies een doel en doe alles om het te bereiken.

Uitgeblust is hij nog lang niet. Voor Netflix maakte hij onlangs ook de komische actieserie Fubar, waarin hij een bijna gepensioneerde CIA-agent vertolkt. Het is geen hoogvlieger, maar trekt veel bekijks.

Zoals The Terminator het al voor hem formuleerde: Ik kom altijd terug.

