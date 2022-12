In de nieuwe grafkelder van de Oranjes is nu ook ruimte voor urnen

R. Kelly brengt ondanks gevangenis­straf nieuw album uit

In juni werd R. Kelly (55) nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar. Nu, zo’n zes maanden later, brengt de Amerikaanse zanger uit het niets een gloednieuw album uit. De plaat kreeg de titel I Admit It en was een paar uur te beluisteren op Spotify en Apple Music. Inmiddels hebben de streamingdiensten het album offline gehaald.

10 december