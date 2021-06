In dit complex werd André Hazes geweigerd als buurman: ‘Zitten niet op paparazzi te wachten’

RTL hult pand in regenboog­kleu­ren, teams Boulevard en Oranjezo­mer dragen speldje

24 juni Het pand van RTL zal dit weekend gehuld zijn in de regenboogkleuren. Daarnaast dragen de presentatoren van RTL Boulevard zaterdag een #OneLove-speldje en wordt in de nieuws- en actualiteitenprogramma’s van RTL uitgebreid aandacht besteed aan de anti-LHBTI-wet in Hongarije die is aangenomen. Dat hebben RTL Group en RTL Nederland vanavond in een verklaring laten weten. Ook de mannen van het SBS 6-programma Oranjezomer dragen zondag een #OneLove-speldje.