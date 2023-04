In plaats van dat hij professionele hulp kreeg, werd Ruud opgevoerd in Help, mijn man is klusser

Holly Mae Brood en Emma Josten spelen hoofdrol­len in historisch Twents epos Tegen­draads

Emma Josten, Holly Mae Brood, Joep Paddenburg en Barbara Sloesen spelen de vier Nederlandse hoofdrollen in het historische epos Tegendraads, over de Twentse spaghettirellen in 1961. Ook is er een hoofdrol weggelegd voor de Italiaanse acteur Mehdi Meskar, hebben distributeur September Film en producent Nijenhuis & Co zaterdag bekendgemaakt.