In R. Kelly's 'inner circle': ex-vriendin vertelt over misbruik

Jones was DJ in de stad Dallas toen ze Kelly, waar ze al jaren fan van was, ontmoette tijdens een afterparty na één van zijn concerten. Kelly was toen 44. Ze had wel verhalen gehoord over de zanger, onder meer over zijn voorliefde voor minderjarige meisjes, maar gaf hem het voordeel van de twijfel. Hij gaf haar zijn nummer, ze sms'te hem, en een paar maanden later vloog hij haar naar een andere stad voor een avontuurtje. Daar was van romantiek weinig sprake: volgens Jones kwam Kelly de hotelkamer binnen en haalde hij direct zijn geslachtsdeel uit zijn broek.