In stil Rijksmuseum kan ook doodzieke Jocelyn (41) nog één keer naar de Nachtwacht kijken

Bingo! Martien Meiland reikt 100.000 euro uit aan Ingrid en ‘Rosé’

18 oktober Het nieuwe programma BINGO! De 100.000 euro quiz met presentator Jan Versteegh is zaterdagavond van start gegaan met 858.000 kijkers. Daarmee behaalde de kennisquiz op SBS6 een dertiende plaats op de lijst van best bekeken programma’s van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Al hebben de kijkers die van zich laten horen via Twitter voornamelijk kritiek.