Ineens kijk ik toch anders naar die weerzinwekkende Gerald Roethof

VIDEO Zanger Rob de Nijs (76) valt van podium in Naaldwijk

12:33 Zanger Rob de Nijs is dinsdagavond onwel geworden tijdens een optreden in Naaldwijk. Hij viel achterover van het podium. De 76-jarige zanger uit Bennekom was mogelijk bevangen door de hitte in de feesttent op het Valstar Wielerspektakel in Naaldwijk.