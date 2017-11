Inge Ipenburg: Alle acteurs wisten het

Ipenburg staat niet alleen in haar kritiek. Onder acteurs leeft het gevoel dat Kemna Casting te machtig is zeer breed. Net als verschillende concurrenten van Kemna Casting, die er nog een eigen belang bij hebben, roepen acteurs bijna in koor dat dit zo niet langer kan. In tegenstelling tot Ipenburg willen zij uit angst voor de gevolgen niet met naam genoemd worden. Een van hen maakt de vergelijking van de ‘kleine buurtsuper die niet op kan tegen de Albert Heijn XL’.



Wat de acteurs ook tegen de borst stuit: de verklaring die Kemna Casting dinsdag verstuurde waarin het bedrijf stelt niets te hebben geweten van seksueel overschrijdend gedrag van Gosschalk. ,,Alle acteurs wisten het’’, weet Ipenburg. ,,Producenten staken hun kop in het zand. En het zal geen opzet zijn, maar Kemna kan niet beweren hier nooit iets over gehoord te hebben of niets van te weten. Je moest wel heel erg je best doen om de andere kant op te kijken om echt nooit iets opgevangen te hebben. En als je zegt van niets te weten: vraag je je dan niet af hoe dat komt?”



Ook hier is Ipenburg lang niet de enige. De breed gedeelde mening dat het onmogelijk is dat niemand bij Kemna Casting wist van de jarenlange seksuele intimidatie, schiet bij Marina Wijn in het verkeerde keelgat. ,,Iedereen bij Kemna is hierover met elkaar in gesprek’’, zegt Wijn die tussen 2000 en 2009 voor Kemna Casting werkte. Ze was vijf jaar lang Gosschalks assistent bij tal van castingprojecten. ,,Ik ben echt heel erg van slag’’, zegt ze. ,,Ik voel me persoonlijk aangesproken. Natuurlijk, ik zat daar jarenlang elke dag op kantoor. Ik ben door Job opgeleid, heb zeer intensief met hem samengewerkt. Op basis van zijn verklaring kan ik zeggen: met die vorm van auditeren ging hij over alle grenzen heen.’’